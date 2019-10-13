فقدنا 18 مقاتل.. أردوغان: سنتوغل ما بين 30 و35 كيلومترا في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الجيش التركي وحلفاءه سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد،



وأضاف أنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.



وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية.



وأوضح أن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية.