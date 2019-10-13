Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فقدنا 18 مقاتل.. أردوغان: سنتوغل ما بين 30 و35 كيلومترا في سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:35 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الجيش التركي وحلفاءه سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد،

وأضاف أنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية.

وأوضح أن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تغزو سوريا للمرة الثالثة وتحرر أشباح داعش.. أردوغان يعيد رسم خريطة الصراع السوري لسحق الأكراد

ترشيحاتنا

فرمان جديد من حسام البدرى بشأن لاعبى الأهلى والزمالك فى منتخب مصر

بعد حملة خليها تصدى .. تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في 2019

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

بسبب السير أثناء النوم.. قتل صديق عمره بعشرين طعنة

وصلتني عروض كثيرة.. علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها