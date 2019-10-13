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منوعات

جوجل تحظر تطبيقات القروض من متجر Play

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:45 م
تطبيات جوجل بلاي
تطبيات جوجل بلاي
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شيماء عبد المنعم
حظرت شركة جوجل "Google" الأمريكية، مؤخرًا تطبيقات مجال الخدمات المالية والقروض من المتجر التابع لها "Play Store، وهي التي تفرض معدلات فائدة مرتفعة قروض شخصية خادعة أو ضارة.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، يبلغ معدل النسبة السنوية 36 في المائة أو أعلى ، مثل العديد من قروض يوم الدفع، وقال متحدث باسم السياسة المالية الموسعة التي نفذت في شهر أغسطس: "تهدف الشركة إلى حماية المستخدمين ضد المصطلحات الاستغلالية.

وتحظر جوجل التطبيقات التي تطلب تسديد القروض خلال مدة شهرين أو أقل، كما أنها تحظر التطبيقات التي تطلب معدل فائدة سنوي 36% فأعلى، ولا يوجد لدى شركة آبل "Apple" حظر مماثل لهذه التطبيقات، ولكنها أخبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها تراجع بشكل روتيني قواعد متجر التطبيقات "لمعالجة المشكلات الجديدة أو الناشئة".

وهذه السياسة الجديدة ستجبر أصحاب تطبيقات الإقراض إما تعديل معدلات فائدتها وتتقاضى أرباح أقل، أو الخروج من جوجل بلاي بالكامل وتقدم خدماتها عبر مواقعها الخاصة لتوفر تنزيل التطبيق منها، وأكدت ماري جاكسون الرئيس التنفيذي لشركة "Online Lenders Alliance": "على أنه تم السماح بممارسات الشركات ، بحجة أن الحظر يضر بـ المشغلين الشرعيين وكذلك العملاء الذين يبحثون عن قروض قانونية".
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