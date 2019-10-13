بعد فضيحة أوكرانيا.. نجل جو بايدن يعلن تفاصيل عمله

أصدر هنتر بايدن نجل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق بيانا عن طريق محاميه اليوم الأحد شرح فيه تفاصيل العمل الذي كان يؤديه في أوكرانيا والصين وكان محل انتقادات شديدة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وقال البيان إن بايدن الإبن ينوي الاستقالة في 31 أكتوبر من مجلس إدارة شركة صينية كانت هدفا للانتقادات.



وكان ترامب أكد دون دليل أن هنتر متورط في فساد في البلدين وأنه استطاع الإفلات من المحاسبة بفضل والده الذي يعد الآن المنافس الرئيسي لترامب في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.



وقال المحامي جورج مسيرس في البيان إن هنتر اضطلع بهذه الأنشطة التجارية بمعزل عن والده و"لم يعتقد أن من المناسب بحث هذه الأمور مع والده. ولم يحدث أن بحثها معه".



وأضاف: "هنتر كان يدرك على الدوام أن والده سيسترشد بالكامل وبشكل لا لبس فيه بالسياسة الأمريكية الراسخة بغض النظر عن آثارها على مصالح هنتر المهنية".



يأتي ذلك عقب تسريب مكالمة للرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، وقالت وسائل إعلامية إن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني زيلينسكي لمساعدته في تشويه منافسه في الانتخابات المقبلة جدو بايدن، فيما بدأ الكونجرس تحقيقا في المكالمة بهدف البدء في إجراءات عزل ترامب.