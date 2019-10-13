وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة النمساوية في مستهل جولة بمنطقة شرق أوروبا

توجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم ،"الأحد"، إلى العاصمة النمساوية فيينا، في مستهل جولة تشمل أيضًا عددا من دول منطقة شرق أوروبا، حيث من المقرر أن يتوجه إلى كلٍ من كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلقي محاضرة في "رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة في النمسا" حول السياسة الخارجية لمصر، وذلك بدعوة من "ولفجانج شوسيل" المستشار الفيدرالي الأسبق للنمسا، وبحضور كبار المسؤولين النمساويين في كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوي، فضلًا عن مديري المنظمات الدولية في فيينا.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الكرواتية زغرب، حيث يلتقي مع الرئيسة الكرواتية "كوليندا غرابار كيتاروفيتش"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء "أندريه بلينكوفيتش". كما يعقد مشاورات سياسية مع نظيره الكرواتي "جوردان جريتش رادمان" لبحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وفيما يتعلق بزيارة الوزير شكري إلى ليتوانيا، من المقرر أن يترأس وزير الخارجية وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وليتوانيا بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الزراعة، وبحث أوجه التعاون المختلفة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يعقد الوزير شكري لقاءات مع كل من "ألجيرداس ستونتشايتس" مستشار حكومة ليتوانيا، و"ليناس لينكفيتشوس" وزير الخارجية، و"أستا سكيسجيريتا" مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، فضلًا عن أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والأوروبية بالبرلمان الليتواني.



وأردف حافظ، أن الوزير شكري سيختتم جولته فى شرق أوروبا بزيارة إلى لاتفيا، حيث يعقد مباحثات ثنائية مع كل من "إيجليس ليفيتس" رئيس لاتفيا، و"إينارا مورنيس" رئيسة البرلمان، و"إدجار رينكفيتش" وزير الخارجية، وذلك لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا محل اهتمام الجانبين.