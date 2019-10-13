Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب السومو يحقق إنجازا تاريخيا فى بطولة العالم بالحصول على المركز الثالث

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:48 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى للسومو
Advertisements
يسرى غازى
حقق منتخبنا الوطنى للسومو إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل فى تاريخ الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو فى بطولة العالم التي أقيمت باليابان بالحصول على المركز الثالث فى الترتيب العام ببطولة العالم .

وحصل منتخب السومو المصري على الميدالية البرونزية ، بعد المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور الذى حل فى المركز الأول بالحصول على الميدالية الذهبية، وروسيا التى جاءت فى المركز الثانى والحصول على الميدالية الفضية ، حيث حصل منتخبنا على ميداليتين برونزيتن لكل من رامي بلال و عبد الرحمن الصيفي ، فيما حصل أحمد دبشة على المركز الخامس ، شارك فى البطولة 32 دولة من أقوى دول العالم فى اللعبة .

ويأتي هذا الإنجاز ليرد من خلاله اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى على من طالبوا بفصل اللعبة عن اتحاد الجودو، كما رد منتخب السومو عمليا على أصحاب هذه الأصوات ، لتؤكد اللعبة ان الاتحاد يسير فى الطريق الصحيح من خلال الاهتمام باللعبة للوقوف على منصات التتويج العالمية ، فضلا عن التخطيط السليم ، ووجود كوادر تدريبية عالية المستوى ، ولاعبين متميزين أصحاب قدرات خاصة ، مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز .

وقال المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو إن مجلس إدارة الإتحاد وفر كل الإمكانيات المادية والمالية والفنية بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وأهدى فخر الدين، هذا الإنجاز التاريخي للعبة للقيادة السياسية بالدولة المصرية على دعمها اللامحدود للرياضة المصرية بصفة عامة و اتحاد الجودو بصفة خاصة، لافتا إلى أنه أجرى إتصالا تليفونيا باللاعبين والمدير الفنى هنأهم فيه على هذا الإنجاز التاريخي .

ضمت بعثة منتخبنا سبعة أفراد منهم ستة لاعبين ومعهم المدير الفنى أحمد خليفة، واللاعبون هم: عبدالرحمن الصيفى وعبدالرحمن عثمان ورامى بلال وحسام فتحى وإبراهيم عبداللطيف ومحمد رضا المهدى (ناشىء) .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مدينة تنرى اليابانية يستقبل منتخب الجودو على هامش معسكر الإعداد

مطيع فخر الدين ونائبه يحضران اجتماعات الاتحاد الدولي للجودو بطوكيو

خالد أنور مديرا للحكام بالاتحاد الأفريقي للجودو

ترشيحاتنا

أول اختبار لـ البدري.. التشكيل المتوقع لـ المنتخب في مواجهة بتسوانا

فرمان جديد من حسام البدرى بشأن لاعبى الأهلى والزمالك فى منتخب مصر

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

بعد حملة خليها تصدى .. تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في 2019

أول تعليق من أحمد فتحي على سحب شارة المنتخب منه لـ محمد صلاح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي في رام الله.. كيف رحب عباس بالأخضر لأول مرة على أرض فلسطين.. صور

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

تاج وطرحة بيضاء.. أروى جودة بـ فستان زفاف