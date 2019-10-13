منتخب السومو يحقق إنجازا تاريخيا فى بطولة العالم بالحصول على المركز الثالث

حقق منتخبنا الوطنى للسومو إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل فى تاريخ الاتحاد المصرى للجودو والايكيدو والسومو فى بطولة العالم التي أقيمت باليابان بالحصول على المركز الثالث فى الترتيب العام ببطولة العالم .



وحصل منتخب السومو المصري على الميدالية البرونزية ، بعد المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور الذى حل فى المركز الأول بالحصول على الميدالية الذهبية، وروسيا التى جاءت فى المركز الثانى والحصول على الميدالية الفضية ، حيث حصل منتخبنا على ميداليتين برونزيتن لكل من رامي بلال و عبد الرحمن الصيفي ، فيما حصل أحمد دبشة على المركز الخامس ، شارك فى البطولة 32 دولة من أقوى دول العالم فى اللعبة .



ويأتي هذا الإنجاز ليرد من خلاله اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى على من طالبوا بفصل اللعبة عن اتحاد الجودو، كما رد منتخب السومو عمليا على أصحاب هذه الأصوات ، لتؤكد اللعبة ان الاتحاد يسير فى الطريق الصحيح من خلال الاهتمام باللعبة للوقوف على منصات التتويج العالمية ، فضلا عن التخطيط السليم ، ووجود كوادر تدريبية عالية المستوى ، ولاعبين متميزين أصحاب قدرات خاصة ، مكنتهم من تحقيق هذا الإنجاز .



وقال المهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو إن مجلس إدارة الإتحاد وفر كل الإمكانيات المادية والمالية والفنية بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.



وأهدى فخر الدين، هذا الإنجاز التاريخي للعبة للقيادة السياسية بالدولة المصرية على دعمها اللامحدود للرياضة المصرية بصفة عامة و اتحاد الجودو بصفة خاصة، لافتا إلى أنه أجرى إتصالا تليفونيا باللاعبين والمدير الفنى هنأهم فيه على هذا الإنجاز التاريخي .



ضمت بعثة منتخبنا سبعة أفراد منهم ستة لاعبين ومعهم المدير الفنى أحمد خليفة، واللاعبون هم: عبدالرحمن الصيفى وعبدالرحمن عثمان ورامى بلال وحسام فتحى وإبراهيم عبداللطيف ومحمد رضا المهدى (ناشىء) .