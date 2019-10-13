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اقتصاد

وليد عباس: مدينة رأس الحكمة الثمار الأولى لمدن الساحل الشمالي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
قال الدكتور وليد عباس مساعد وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تخطط لتقسيم الساحل الشمالى إلى العديد من المدن، موضحا ان أول مدينة سيتم الاعلان عنها هى مدينة رأس الحكمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك إقبالا كبيرا من المطورين على الساحل الشمالى، حيث يشهد العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى مدينة رأس الحكمة.

وأوضح أن الهيئة شهدت خلال العامين الماضيين تحقيق أعلى نسبة استثمارات عقارية بإجمالى 180 مشروعا، مشيرا إلى أن مصر أصبحت على الخريطة العالمية للاستثمار العقارى، حيث يدرس العديد من المستثمرين الأجانب بجدية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلى، خاصة أن الهيئة وضعت ضوابط ومعايير أسهمت فى جذب المستثمرين، وهناك العديد من طلبات التخصيص من مستثمرين أجانب وعرب تقدموا للحصول على أراض لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.
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