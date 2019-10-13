قلة الذوق وحشة.. رانيا ملاح تهاجم منتقديها.. فيديو

هاجمت الفنانة رانيا ملامح بعض المتابعين المهاجمين لها عبر موقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت رانيا ملاح فيديو عبر صفحتها بإنستجرام قائلة "بالنسبة للناس اللي داخلة بتقولي هو انت ازاي كل عين لون وكدا مش فاهمة الإضاءة بتفرق هما زي بعض بالظبط مفيش فرق الاثنين نفس اللون، وبالنسبة للبنات اللي بيدخلوا يكتبولي شكلك وحش انا شكلي عاجبني انتم رايحوا نفسكم وخاليكم في شكلكم طالما شكلي مش عاجبكم او انتم مش حابني الغوا متابعتي ".





وعلقت علي الفيديو قائلة" قله الذوق وحشه ياريت قبل ماتكتب كلمه تجرح فيها الناس تفكر انك مش كامل ومليان عيوب ..يا ناس يامحترمين ".



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" دا انتي قمر " و" مين مزعلك بس " و" دول حاقدين يا فنانة".