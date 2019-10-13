وزارة الشباب والرياضة تهنئ خلود منسي وعلي بدوي بالتأهل لأولمبياد طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللاعبة خلود منسي واللاعب علي بدوي، لحصولهما على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للشراع التي أقيمت بالجزائر ونجاحهما في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



واثنى وزير الشباب والرياضة على المجهود الكبير للاعبي الشراع، مشيدًا بدور الجهاز الفني والإداري أثناء البطولة، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم في برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.