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أخبار العالم

أول تعليق من قيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:21 م
قيس سعيد الرئيسالتونسي
قيس سعيد الرئيسالتونسي الجديد
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حسام رضوان
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي فوز المرشح التونسي قيس سعيد حصل على 75% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، ليكون رئيسا للبلاد.

وقال قيس سعيد في أول تعليق له على الفوز عبر تويتر: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن".

فيما حصل منافسه نبيل القروي الذي حصل على نسبة 23.1%.

وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف سبتمبر والتي تنافس فيها 24 مرشحا آخرين.

وبلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس نحو 50%.

وتمكن سعيّد من نيل 18,4% من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ 15,5 وانتقلا إلى الدورة الثانية.
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