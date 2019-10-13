سيدة كردية تكشف جرائم أردوغان في سوريا ..فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم "90 دقيقة"، مقطع فيديو لـ سيدة كردية قُتل طفلها في العدوان التركي وعملياته الوحشية في شمال سوريا.

وقال الباز إن ما يحدث في سوريا سببه أهالي سوريا، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه اليوم بالندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة.





وأضاف الباز، خلال تقديمه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن فكرة الندوات التثقيفية التي نفذها الرئيس السيسي، بدأت بعد الشائعات التي أصبحت تنال من مجهودات القوات المسلحة، لإبراز دور القوات المسلحة وما تقوم بها من تضحيات.





وأشار مقدم "90 دقيقة"، إلى تصريحات الرئيس عن أن أهلها تسببوا فيما هم فيه، بقوله: "الرئيس لا يلوم ولا يعتب على الشعب السوري الشقيق، إلا أنه أراد أن يشير إلى أن الشعب وقع ضحية للشائعات والفتنة، ودعم جماعات من أصحاب الأجندات الخارجية لتقسيم سوريا.





وأوضح محمد الباز، أن هناك سوريين يرفعون علم تركيا، ويقفون بجوار أردوغان شمال سوريا، مشيرًا إلى أن هناك الجيش الوطني السوري، غير الجيش العربي السوري (الرسمي للدولة)، والجيش الحر، وما يساعد أردوغان هو الجيش الوطني وليس جيش التابع للدولة السورية.





وتابع أن صرخة هذه السيدة ستظل عارًا على النظام التركي، والذي يدعي أنه يحافظ على حقوق الإنسان، وأن تلك الصرخات المؤلمة وثقت مجازر السفاح أردوغان وجيشه التي يرتكبها ضد الأبرياء من الأطفال والسيدات في سوريا.



