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منوعات

شاهد .. لحظة وصول النجم شاروخان مطار الرياض وسط استقبال أسطوري بالسعودية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
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وصل النجم الهندي الشهير شاروخان إلى أراضي المملكة السعودية منذ ساعات قليلة في، زيارة لمدة يومين للمشاركة في حفل توزيع جوائز تصنيع الترفية التي تقيمه المملكة السعودية خلال موس الرياض الغنائي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصول النجم الهندي الشهير إلى مطار الرياض للمشاركة في الحفل المنتظر.

وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية فان شاروخان كان يرافقه مجموعة من الحرس الخاص ، وسط حشود من المعجبين التي كانت تنتظر وصوله بالمطار ، حيث قام بتحيتهم تعبيرًا عن سعادته بالاستقبال الحاشد الجماهيري.

والتقط النجم الهندي صور تذكارية جمعته بعدد من النجوم العالميين جون كلود فان دام وجاكي شان وجيسون ماموا فور وصولهم إلى الأراضي السعودية.
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