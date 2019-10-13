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حوادث

قتلوا 3 أشخاص .. الداخلية: مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:16 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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مصطفى الرماح
لقي شخصان إجراميان مصرعهما منذ قليل بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالقليوبية.

تبلغ لمركز بنها من ربة منزل مقيمة بناحية وروره دائرة المركز، بأنه أثناء قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها "أ"، 36 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم فى كفر الجزار دائرة المركز، تجاوب معها أحد الأشخاص وأبلغها بقيامه بقتل شقيقها بالأرض المزروعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.

وبالانتقال تم العثور على جثته، وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات، على جثتى كل "من م ع إ"، ٣٥ سنة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها، و"و س ح ع"، 29 سنة، ربة منزل مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ، وبهم آثار طلقات نارية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وقيادات إدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، بمكان اختبائهما بأحد المبانى "غير مأهولة بالسكان"، بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

عقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المبنى المشار إليه بادر المتهمان إلى إطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معهما بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على(بندقية آلية و2 خزينة بندقية خرطوش وعدد 7 طلقات خرطوش) .

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