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رياضة

اتحاد الكرة يوضح أسباب اختيار إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة مصر وبتسوانا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
صدى البلد
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يسري غازي - أحمد هاني
قرر اتحاد الكرة ، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكشف اتحاد الكرة عن أسباب اختياره الحكم الدولى إبراهيم نور الدين:

1- إبراهيم نور الدين حصل على لقب أفضل حكم فى الأسبوع الأخير للدوري.
2- أدار مباراة جيبوتى وجامبيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكامير 2021.
3- إدارة الحكام الدوليين لمباريات للمنتخب الأول والأولمبي في الفترة الأخيرة، حيث أدار أحمد الغندور وأمين عمر وديتي المنتخب الأوليمبي والسعودية، كما أدار محمد معروف ودية الأوليمبي وجنوب أفريقيا الأولى، ومحمود البنا لودية المنتخب الأوليمبي وجنوب أفريقيا التى أقيمت أمس الأحد، كما يشارك محمد عادل فى دورة الألعاب العسكرية بالصين، وجهاد جريشة أدار مباراة للمنتخب الأول فى الفترة الأخيرة.
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