لسلامة جيشها وأفرادها المدنيين .. فرنسا تستعد لاتخاذ قرارات هامة بشأن سوريا

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الاثنين بعد اجتماع عاجل للحكومة إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.



ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.



وكان الجيش السوري أعلن التوجه إلى المناطق الحدودية مع تركيا لصد العدوان الذي تشنه أنقرة منذ أيام على القوات الكردية في الشمال السوري.