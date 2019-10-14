Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لسلامة جيشها وأفرادها المدنيين .. فرنسا تستعد لاتخاذ قرارات هامة بشأن سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
قصر الإليزيه
قصر الإليزيه
Advertisements
رويترز
قالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الاثنين بعد اجتماع عاجل للحكومة إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.

ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الجيش السوري أعلن التوجه إلى المناطق الحدودية مع تركيا لصد العدوان الذي تشنه أنقرة منذ أيام على القوات الكردية في الشمال السوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 خرائط تفضح عواقب الغزو التركي لـ سوريا.. أردوغان يكرر مأساة مذبحة سريبرينيتسا في منطقته الآمنة.. و12 ألف داعشي أحرار.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

القوات الكردية تصد هجوما كاسحا لـ الجيش التركى فى سوريا

فرنسا تستدعى سفير أنقرة على خلفية العدوان التركى على سوريا

نبع الظلام.. تركيا والعمليات العسكرية في المنطقة.. سلسلة من التدخلات في سوريا والعراق.. وأردوغان يسعى لإبادة الأكراد

لصد العدوان التركي.. تحرك الجيش السوري إلى المدن الحدودية

ترشيحاتنا

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

وفاة رانيا يوسف.. أول رد من الفنانة على الشائعة

شاهد | حريق بكنيسة مارجرجس في حلوان

وصفة بـ 2 جنيه فقط.. 3 مكونات طبيعية تطرد النمل والصراصير والعناكب من المنزل

احذر.. 5 أطعمة تدمر العقل أبرزها السمك

خالد الغندور يوجه رسالة نارية للإعلام الرياضي .. تعرف على السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد