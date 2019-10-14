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فن

إيمي طلعت زكريا تدعو الجمهور لزيارة المقابر الجمعة القادمة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
ايمي وطلعت زكريا
ايمي وطلعت زكريا
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آيه عاطف
تعيش إيمي، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدها، حيث تقوم بنشر الأدعية له والصور التي جمعتها به عبر وسائل السوشيال ميديا.

وقامت بدعوة الجمهور وكل محبين الفنان الراحل لزيارة المقابر والدعاء له يوم الجمعة القادمة، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" :" بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية لقراءة الفاتحة له و الدعاء، لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة إن شاء الله في ترب العمود بكرموز، مقابر (آل زكريا محمد يوسف) بالإسكندرية".

يذكر أن توفي الفنان الراحل طلعت زكريا منذ عدة أيام بعد تدهور حالته الصحية وهو في احد المستشفيات.
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