شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

ردّت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على الانتقادات التي وُجّهت لها عقب كتابتها الأخيرة عن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، .



وقالت شمس البارودي عبر حسابها على "فيس بوك": «هناك من يتصورون أنفسهم أوصياء على الدين، يزكون أنفسهم وكأنهم يملكون حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لدينا علماء ثقات نأخذ منهم ديننا، أما أنا فلدي صفحة منذ عشرين عامًا أكتب وأنشر فيها آرائي كأي فرد من مجتمع حر، وزوجي كان يقرأ ما أكتب. كل ما في الأمر أنني جعلت الصفحة عامة لأتحدث عن زوجي الحبيب وشريك عمري الإنسان، بعد أن عرفه الناس كفنان فقط».



وأضافت: «أنا لم أظهر فجأة بعد وفاة زوجي كما يظن البعض، بل أكتب منذ سنوات طويلة. صوتي ورأيي موجودان ولن أكتمهما ما حييت».



وردّت على بعض التعليقات المسيئة قائلة: «إحدى المعلقات وصفتني بأنني كبرت وخرفت، لكن الخرف أصابها هي. أما من يحفظ القرآن فلا يُصاب بالخرف، لأن كلام الله هو منهجه. الرسول الكريم لم يكن غليظ القلب، وكان يعلن حبه وشوقه للسيدة خديجة، فمن أنتم لتمنعوني من الحديث عن حبيب عمري؟».



وأكدت أنها لا تكتفي بذكر اسم زوجها الراحل فقط، بل تتصدق عنه وتدعو له باستمرار، وتختم القرآن مرات عديدة لروحه ولروح ابنهما الشهيد عبدالله.