ظهور بعد غياب.. شمس البارودي تزور قبر حسن يوسف وابنها

شاركت الفنانة شمس البارودي متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها، في أحدث ظهور بعد غياب فترة طويلة.

وظهرت شمس البارودي في المقابر، أثناء زيارتها لقبر زوجها الراحل حسن يوسف ونجلها عبدالله حسن يوسف.

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه زوجها الراحل حسن يوسف.

وقالت شمس البارودي : "بجد أنا بموت من غيره، بحاول بكل الطرق المتاحه أظهر قوية ومتماسكة، بحاول أساير كل الأحداث حواليا بس غيابه مدمرني.. ومع أنى الآن أجهد نفسي في مسؤوليات لاحبابي فلذة كبدي، أحاول أن أنجز لهم أمور تركها لهم حبيبي وتعطلت من وقت ترك عبدالله لنا مسؤليات تجهدنى لم اتعود على حملها أنجزها بحب وفرح، فحبيبي سيسعد أنى استطعت إنجازها لفلذات أكبادنا، ثم يأتى وقت السكون وحدى وأدخل لمخدعنا فلا أجدك تسقط منى روحي وقلبي وجسدي يذوب حزنا لفقدك وينطلق شلال دموعي».

وأضافت شمس البارودي: "أبكت نفسي ماهذا ألذي أنتي فيه أين جلدك.. أين إيمانك.. أين صبرك.. تتشدقين بأنك قوية، وإن يقينك يحميكى من الانهيار ولكنى ضعيفة أنا أضعف من أن أظل متماسكه بفقدك، أنت خيمة الأمان التي تحتوينى يا حبيبي فقدك فضح ضعفي.. هل سأستطيع الاستمرار؟».

