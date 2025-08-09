قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره

أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ترثى فيه زوجها الراحل حسن يوسف. 

وقالت شمس البارودي : "بجد أنا بموت من غيره، بحاول بكل الطرق المتاحه أظهر قوية ومتماسكة، بحاول أساير كل الأحداث حواليا بس غيابه مدمرني.. ومع أنى الآن أجهد نفسي في مسؤوليات لاحبابي فلذة كبدي، أحاول أن أنجز لهم أمور تركها لهم حبيبي وتعطلت من وقت ترك عبدالله لنا مسؤليات تجهدنى لم اتعود على حملها أنجزها بحب وفرح، فحبيبي سيسعد أنى استطعت إنجازها لفلذات أكبادنا، ثم يأتى وقت السكون وحدى وأدخل لمخدعنا فلا أجدك تسقط منى روحي وقلبي وجسدي يذوب حزنا لفقدك وينطلق شلال دموعي».

وأضافت شمس البارودي: "أبكت نفسي ماهذا ألذي أنتي فيه أين جلدك.. أين إيمانك.. أين صبرك.. تتشدقين بأنك قوية، وإن يقينك يحميكى من الانهيار ولكنى ضعيفة أنا أضعف من أن أظل متماسكه بفقدك، أنت خيمة الأمان التي تحتوينى يا حبيبي فقدك فضح ضعفي.. هل سأستطيع الاستمرار؟».

وكانت تصدرت الفنانة شمس البارودي، تريند جوجل بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها بسبب تفاعلها مع قانون الإيجار الجديد بعد إعلان تفعيله، حيث تردد انها تستغيث من القانون، ولكن سرعان ما قررت أن تخرج عن صمتها لتنفي هذا الأمر، ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة.

بداية تصريحات شمس البارودي 

البداية كانت مع انتشار شائعة تفاعل الفنانة شمس البارودي مع قانون الإيجار الجديد حيث علقت بشكل عام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرة الى أنها غادرت شقتها في الإسكندرية منذ أيام، رغم رغبة مالك العقار في بقائهم.

وأوضحت شمس البارودي، أنها فضلت الرحيل بإرادتها، معتبرة أنها خلال سنوات الإيجار دفعت ما يعادل ثمن شقة، وتمنت لو أنها اشترت مسكنًا في ذلك الوقت بدلًا من الاستئجار.

وفي ختام منشورها، عبرت عن اعتذارها، بسبب أسلوبها الساخر، وقالت إن السخرية تخرج من رحم الأزمات والصدمات.

استغاثة غير حقيقية 

وفسر البعض ان ما فعلته شمس البارودي نوعا من الاستغاثة، مما دفعها الخروج عن صمتها، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات منسوبة إليها تزعم معاناتها من العوز أو الخوف نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأكدت أن ما نُشر لا يمت للحقيقة بصلة، ووصفت ما جرى بأنه "تحريف متعمد وكذب صريح" على حد تعبيرها.

وقالت شمس، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، إن ما كتبته على صفحتها كان تعليقًا بسيطًا يتناول جانبًا من يومياتها بشكل عفوي، وتحديدًا حديثًا طريفًا عن قطتها، غير أنها فوجئت باتصالات متكررة من بعض الصحفيين، ثم تفاجأت أكثر بعناوين صحفية تتحدث عن "استغاثتها" و"مصيرها المجهول" بسبب الإيجار.

وأضافت: "أنا لم أطلب شيئًا من أحد، ولم أستغث، وكلامي كان كله مزاحًا، فكيف يتحول إلى دراما مفبركة؟!".

وأشارت الفنانة المعتزلة إلى أن كل ما في الدنيا من مال أو جاه لا يساوي عندها شيئًا أمام ألم فقدانها لابنها عبدالله، ثم زوجها الفنان حسن يوسف، مؤكدة أن ما يؤلمها حقًا هو رحيل الأحبة، لا الماديات ولا السكن. وقالت: "أنا لا أبكي على دنيا زائلة، فكلنا راحلون من الأمير إلى الغفير، ولا شيء يدعو للتمسك بما لا يدوم".

وأوضحت أنها تركت شقتها في الإسكندرية بمحض إرادتها، مشيدة بصاحب العقار الذي عرض عليها البقاء، لكنها رفضت باختيارها، مضيفة: "من العيب أن يتم تحريف كلامي وتحويله إلى عناوين لا تمت للواقع بصلة. لا أستغيث إلا بالله، وقلبي لا يتوجع على جدران أو أثاث، بل على من رحلوا وتركوا فراغًا لا يُملأ".

شمس البارودي تستاء من تفسير تصريحاتها 

كما أعربت شمس عن استيائها من بعض وسائل الإعلام التي تتصيد التصريحات، وتصنع منها عناوين مثيرة لأجل الانتشار فقط، قائلة: "هل يُعقل أن أقول إن مصيري مجهول؟! من أين جاءوا بهذه التخاريف؟! الصحافة أخذت جملة من منشور شخصي ونسجت منها قصة درامية على طريقة أفلام نادية الجندي، كل ذلك من أجل العناوين اللافتة فقط".

واختتمت حديثها برسالة مؤثرة: "أنا قلبي انكسر يوم فقدت ابني، ثم شريك عمري. حياتي تغيّرت، ورضيت بما كتبه الله لي، وأمنيتي الوحيدة أن يجمعني بهما في الجنة. أما الدنيا، فليست دار بقاء، وكل ما فيها زائل، فلا داعي للتمسك بها أو الانشغال بتفاصيلها".

وقد لاقى منشور شمس البارودي تفاعلًا كبيرًا من محبيها ومتابعيها، الذين عبّروا عن احترامهم العميق لموقفها وإنسانيتها، داعين لها بالصبر وراحة القلب ودوام الصحة.

