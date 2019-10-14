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رياضة

حقيقة هروب ساسي .. رد ناري لمرتضى منصور حول مصير اللاعب التونسي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
مرتضى منصور وفرجاني
مرتضى منصور وفرجاني ساسي
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ريهام بكير
سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الشائعات التي تثار حول الفريق في الفترة الماضية ، وآخرها هروب التونسي فرجاني ساسي وعدم عودته للفريق الأبيض، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ودية الكاميرون.

وأكد رئيس نادي الزمالك، في مداخلة هاتفية في برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث: أن ساسي يعود عصر اليوم الاثنين.

وكان فرجاني ساسي متواجدا في تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي كانت أمام المنتخب الكاميروني حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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