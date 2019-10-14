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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يكشف كيفية تهريب تركيا للإرهابيين إلى البلاد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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قسم الخارجي
كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن الطريقة التي تقوم بها الحكومة التركية بتهريب المسلحين، والإرهابيين إلى الأراضي الليبية، لإشعال الموقف في البلاد.

حيث قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن قيادة الجيش مستمرة في القضاء على الإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا بتواطؤ مع حكومة الإخوان في البلاد.

وأكد المحجوب، في تصريحات إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن النظام التركي يستخدم عدة وسائل لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، منها الطائرات المدنية والسفن، مضيفا أن القوات المسلحة الليبية رغم صعوبة استهداف تلك الوسائل قادرة على سحق الإرهابيين بالميدان إذا ما التحقوا بالجبهات.

كما أشار إلى أن تركيا باتت شريكة في الحرب ضد الجيش الليبي الذي لن يتراجع عن مهمة تحرير البلاد، مشيرًا إلى أن أنقرة تنقل إرهابيين عبر مطاراتها ومنافذها وحدودها، وهو ما يجعلها متورطا رئيسيا في دعم الإرهاب، متهما أنقرة بالمساهمة في نقل عدد من الإرهابيين لليبيا.

وكان الجيش الليبي أعلن في في العديد من المناسبات عن القبض على إرهابيين دخلوا إلى البلاد عبر تركيا، كما القى القبض على شحنات من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من تركيا إلى ليبيا.
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