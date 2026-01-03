دونجا ينشر أول صورة من حفل زفافه

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة من الاستعدادات الأخيرة الخاصة بحفل زفافه، مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاءت خطوة دونجا في ظل حصول فريق الزمالك على راحة سلبية من التدريبات، إلى جانب معاناته من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ما أتاح له فرصة التفرغ للتحضيرات الخاصة بزفافه.

ويحرص لاعب الزمالك على الاستفادة من فترة التوقف لاستعادة جاهزيته البدنية من جهة، وإنهاء الترتيبات الشخصية المرتبطة بزفافه من جهة أخرى، قبل العودة مجددًا للانتظام مع الفريق عقب انتهاء الراحة وبدء المرحلة المقبلة من المنافسات.