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اقتصاد

آخر فرصة لحجز شقة فى جنة بـ5 مدن جديدة بسعر يبدأ من 8860 جنيها للمتر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
مشروع جنة
مشروع جنة
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آمنة عبد العظيم
تغلق وزارة الإسكان اليوم الاثنين 14 أكتوبر باب الحجز لعدد 3336 شقة ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخر فى 5 مدن جديدة بأسعار تبدأ من 8860 جنيه للمتر فى الحد الأدني بمدينة المنصورة الجديدة وتصل إلى 11925 جنيه للمتر فى الحد الأقصي بمدينة الشيخ زايد.

والمدن المتاح بها المشروع هى : ( 6اكتوبر ـ الشيخ زايد ـ القاهرة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ المنصورة الجديدة ) بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2، وسجل السعر 9470 جنيه للمتر فى مدينة 6 أكتوبر، و9080 جنيه للمتر بمدينة دمياط و10285 جنيه للمتر بالقاهرة الجديدة.

وأتاحت وزارة الإسكان التقسيط على فترات تصل إلى 7 سنوات بأقساط ربع سنوية ثابتة، ويمكن التقسيط على 3 أو 5 سنوات بنفس النظام.

ويتم إضافة 6.5 % على قيمة كل وحدة سكنية منها 1.5% رسوم إدارية ورسوم مجلس الأمناء، و5% وديعة صيانة بخلاف نسبة التميز لكل وحدة سكنية 1% تقريبا.

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