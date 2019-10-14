آخر فرصة لحجز شقة فى جنة بـ5 مدن جديدة بسعر يبدأ من 8860 جنيها للمتر

تغلق وزارة الإسكان اليوم الاثنين 14 أكتوبر باب الحجز لعدد 3336 شقة ضمن مشروع "جنة" للإسكان الفاخر فى 5 مدن جديدة بأسعار تبدأ من 8860 جنيه للمتر فى الحد الأدني بمدينة المنصورة الجديدة وتصل إلى 11925 جنيه للمتر فى الحد الأقصي بمدينة الشيخ زايد.



والمدن المتاح بها المشروع هى : ( 6اكتوبر ـ الشيخ زايد ـ القاهرة الجديدة ـ دمياط الجديدة ـ المنصورة الجديدة ) بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2، وسجل السعر 9470 جنيه للمتر فى مدينة 6 أكتوبر، و9080 جنيه للمتر بمدينة دمياط و10285 جنيه للمتر بالقاهرة الجديدة.



وأتاحت وزارة الإسكان التقسيط على فترات تصل إلى 7 سنوات بأقساط ربع سنوية ثابتة، ويمكن التقسيط على 3 أو 5 سنوات بنفس النظام.



ويتم إضافة 6.5 % على قيمة كل وحدة سكنية منها 1.5% رسوم إدارية ورسوم مجلس الأمناء، و5% وديعة صيانة بخلاف نسبة التميز لكل وحدة سكنية 1% تقريبا.



