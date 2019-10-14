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حوادث

إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الغردقة رأس غارب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أصيب 14 شخصا، في انقلاب ميكروباص، بطريق رأس غارب - الغردقة تحديدًا بالكيلو 40، الاثنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجار نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب بيان، ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب.

ووجهت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أقرب سيارات إسعاف نحو الحادث على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصا، جار نقلهم للمستشفيات القريبة.

ويجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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