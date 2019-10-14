بدء الاشتراك في دورة جديدة لملتقى "بكرة أحلى" لذوي القدرات

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدورة السابعة من ملتقي "بكرة أحلي " لذوي القدرات الخاصة، في الفترة من 8 وحتى 11 ديسمبر 2019.



يهدف الملتقي إلي إلقاء الضوء علي إبداعات ذوي القدرات الخاصة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة وتعتبر هذه الدورة هي الأولي عربيا بعد دعوة عدد من الدول العربية للمشاركة في فعاليات الملتقى.



تتضمن فعاليات الملتقي : الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية، الغناء "فردي وجماعي"، العزف الموسيقي ، المسرح والإستعراض، وتقام الفعاليات في عدد من المواقع الثقافية منها : مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، مركز إبداع الطفل " ببيت العيني"، قصر الأمير طاز، سينما الهناجر.



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