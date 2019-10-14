الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية مجانا لمدة أسبوع

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل) لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/10/2019م ولمدة أسبوع.



يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع.. وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتزامنًا مع الإحتفال بـ "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء" الذى يوافق 15/10/2019.



