اقتراح برغبة من النواب لإجراء اختبار القدرات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

تقدم النائب سليمان العميرى، باقتراح برغبة، بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، حتى يتسنى للطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة وفقا لمجموعهم.



وأوضح العميرى، أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانويه العامه قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم، وخاصة الفتيات، لأنه عقب ظهور النتيجه يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكليه التى أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها وفى هذه الحالة لن يستطيع تحقيق ذلك، وينتج عن هذا الأمر أما الالتحاق بأى كلية أو انتظار العام المقبل لإجراء اختبار قدرات، أو يتسرب الطالب من التعليم بعدما تكبد أهله نفقات ومبالغ باهظة حتى يصل لهذه الدرجة.



وطالب العميرى، وزارة التعليم العالى، إجراء اختبار القدرات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بدءًا من العام المقبل، حرصا على مصلحة الطلاب والمصلحة العامة للدولة، مع ضرورة البت فى طلبات تقليل الاغتراب، خاصة الطالبات بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.