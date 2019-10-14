التضامن تنظم لقاءات مباشرة مع الجمهور للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية

نظمت حملة "كن متطوعا" احدى حملات مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أولى فعاليتها الميدانية للتوعية بأهمية التطوع ورفع مستوى التفاعل والتوعية داخل المجتمع، حيث قام متطوعو الحملة بالنزول الميدانى وإجراء اللقاءات المباشرة مع الجمهور لنشر التوعية عن مفهوم التطوع فى خدمة المجتمع ودور المجتمع المحلى فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بدور ومؤسسات الرعاية.



صرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بأن حملة كن متطوعا تم إطلاقها مارس من العام الجاري وتهدف إلى دعم مفهوم العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية، حيث تستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء وتتبلور فكرة عملها في حصر كل الخدمات المقدمة من المجمتع المدنى فى إطار المناطق المحددة للحملة والتنسيق بين الجهات الشريكة من جمعيات أهلية والمجتمع مدني للاستثمار كفرصة تسويقية عن الحملة مثل النوادي والمساجد ووقد شهدت الفترة الماضية تدريبات مكثفة لـ20 متطوع على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية وتسكينهم فى أنشطة أسبوعية داخل مؤسسات الرعاية، كما تم تنسيق أيام تواجد للمتطوعين من اهالى المناطق المستهدفة مع الاخصائيين داخل مؤسسات الرعاية وبدء التدخل للتعرف على إمكانيات المتطوع ومجالات عملهم لاستثمارها فى خدمة أبناء الدار مثل (التدريس - الطب - الفنون وغيرها).



واوضحت الألفى أن بداية الفعاليات الميدانية للحملة كانت بنادى النصر بمصر الجديدة، حيث قام 20 متطوعا ومتطوعة بإجراء اللقاءات المباشرة بالجماهير ونشر التوعية عن أهمية التطوع وكونه مفهوما عالميا يساعد فى دعم الكثير من المشروعات والبرامج وإمكانية المساهمة وتخصيص جزء من وقتهم وحسب اهتمامات المتطوع فى رفع كفاءة دور الرعاية الواقعة داخل النطاق الجغرافي للنادي ودفع روح الإيثار لخدمة المجتمع.



وأضافت الألفي أن التنفيذ الأولى للحملة شهد تجاوبا كبيرا من الجمهور مع الشباب وقد تم توزيع فلاير يتضمن جميع المعلومات عن دور الرعاية المستهدفة وهواتفها والعناوين الخاصة بها مشيرة إلى أن تلك الفاعلية تعد دليلا تجريبيا، حيث سيعقب ذلك التعميم على مستوى محافظات المبادرة وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأن بداية التجريب سيكون بمناطق مصر الجديدة والمطرية، حيث سيتم النزول للتجمعات بالأندية والمساجد والكنائس للتعريف بأهمية التطوع وكيفية تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع فى إطار مسئوليات وأهداف محددة.



وتأتى مبادرة "بينا" إحدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دور المراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة الموارد القائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور.