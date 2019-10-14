ستصيبها بـ الشلل.. سيناتور أمريكي يكشف مدى تأثير العقوبات على تركيا

علق السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بفرض عقوبات على تركيا؛ على خلفية استمرارها في الحرب على شمال وشرق سوريا.



ووفقا لصحيفة "زمان"التركية المعارضة، قال جراهام إنه "من المهم للغاية ألا نسمح لهم بإبادة الأكراد وإعادة إحياء داعش"، منتقدا قرار ترامب الخاص بسحب القوات الأمريكية من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وتقديمه مسودة عقوبات لتطبيقها ضد تركيا أمام الكونجرس؛ ولكنه هذه المرة سيهنأ ترامب بالموافقة على قرار فرض العقوبات على تركيا.



وأوضح السيناتور الأمريكي: "ما نقوم به بالتعاون مع الكونجرس قرار جيد، فيما يتعلق بتوقيع عقوبات تصيب تركيا بالشلل، ردا على جرائم الحرب الموجودة في سوريا والهجمات التي لا يمكن الموافقة عليها".



وأضاف أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيدعمان القرار الخاص بالعقوبات، قائلا: "من المهم للغاية ألا نسمح لهم بإبادة الأكراد وإعادة إحياء داعش مرة أخرى؛ مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا لن تكون مساعدة لداعش وإيران وروسيا فقط، وإنما ستتحول إلى كابوس بالنسبة لإسرائيل أيضا. تركيا لا تتصرف كحليف جيد لحلف الناتو”.