أسامة الشافعي: شارع 306 يحقق الشمول المالي والاقتصاد التشاركي بنظام الـ CASHLESS .. فيديو

قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس المنفذة لشارع 306، إنه من ضمن أهداف مشروع شارع 306 بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ومساعدة رواد الأعمال في إدارة مشروعاتهم، تقليل التعامل بالأوراق النقدية، وتطبيق نظام الـ CASHLESS، حيث أن الأموال التي تدفع بطريقة الكاش لا تدخل خزينة الجهاز المصرفي للدولة.



وأضاف أسامة الشافعي، أنه لا يتم التعامل مع أصحاب الوحدات وعربات الطعام في شارع 306 بالنقود، ولكن يقوم العميل بالتوجه إلى مكان الكاشير المركزي ويودع مبلغا معينا في محفظته الإلكترونية المرتبطة باسم العميل ورقم تليفونه، وبالتالي يصبح للعميل رصيد في حسابه يستخدمه في الحصول على أي منتج في أي شارع من فروع شارع 306 على مستوى الجمهورية.



وأوضح رئيس شركة أسواق مصر إكسبريس، أن هذا التوجه يتطابق مع سياسة الدولة في تطبيق هدفين رئيسيين وهما الشمول المالي والاقتصاد التشاركي، مؤكدا أن تطبيق ذلك التوجه وربطه بالمبيعات يساعد الشركة في معرفة حجم الأرباح والمبيعات بشكل تفصيلي.



جدير بالذكر أن شارع 306 مشروع أسسته شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، وهو عبارة عن مشروعات شبابية للمهتمين بعربات الأكلات السريعة والمشروبات، والحرف اليدوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحات وتطلعات الجيل الحالى.



وتم افتتاح 5 فروع لـ مشروع شارع 306 في ألماظة ومساكن شيراتون ودمياط والغربية ومؤخرا في الدقي، ومن المخطط افتتاح 150 موقعا على مستوى محافظات الجمهورية.

