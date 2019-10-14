Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسامة الشافعي: شارع 306 يحقق الشمول المالي والاقتصاد التشاركي بنظام الـ CASHLESS .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:14 م
أسامة الشافعي في
أسامة الشافعي في ندوة صدى البلد
Advertisements
محمد صديق / عدسة أحمد بيسو
قال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس المنفذة لشارع 306، إنه من ضمن أهداف مشروع شارع 306 بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ومساعدة رواد الأعمال في إدارة مشروعاتهم، تقليل التعامل بالأوراق النقدية، وتطبيق نظام الـ CASHLESS، حيث أن الأموال التي تدفع بطريقة الكاش لا تدخل خزينة الجهاز المصرفي للدولة.

وأضاف أسامة الشافعي، أنه لا يتم التعامل مع أصحاب الوحدات وعربات الطعام في شارع 306 بالنقود، ولكن يقوم العميل بالتوجه إلى مكان الكاشير المركزي ويودع مبلغا معينا في محفظته الإلكترونية المرتبطة باسم العميل ورقم تليفونه، وبالتالي يصبح للعميل رصيد في حسابه يستخدمه في الحصول على أي منتج في أي شارع من فروع شارع 306 على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس شركة أسواق مصر إكسبريس، أن هذا التوجه يتطابق مع سياسة الدولة في تطبيق هدفين رئيسيين وهما الشمول المالي والاقتصاد التشاركي، مؤكدا أن تطبيق ذلك التوجه وربطه بالمبيعات يساعد الشركة في معرفة حجم الأرباح والمبيعات بشكل تفصيلي.

جدير بالذكر أن شارع 306 مشروع أسسته شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، وهو عبارة عن مشروعات شبابية للمهتمين بعربات الأكلات السريعة والمشروبات، والحرف اليدوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحات وتطلعات الجيل الحالى.

وتم افتتاح 5 فروع لـ مشروع شارع 306 في ألماظة ومساكن شيراتون ودمياط والغربية ومؤخرا في الدقي، ومن المخطط افتتاح 150 موقعا على مستوى محافظات الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة الشافعي: فكرة 306 بدأت بعد عمل شارع مصر

أسامة الشافعي يكشف الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة بشارع 306

تعرف على شروط المشاركة في مشروع شارع 306 .. فيديو

أسواق مصر إكسبريس: الفرصة أتت للشباب وعليهم استغلالها.. فيديو

يوفر فرص عمل للشباب.. اكسبريس تفتتح أول فرع لمشروع شارع 306 ..فيديو وصور

ادفع فواتيرك في شارع 306 واحصل على خصم 15% على المنتجات.. فيديو

ترشيحاتنا

رمضان صبحي جاهز لقيادة الأهلى أمام الزمالك بالدوري .. تفاصيل

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

بشرى سارة للمواطنين.. أمطار على هذه المناطق غدا والحرارة تتراجع

عبير صبرى تشعل إنستجرام

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط

تعليق ساخر من بيومى فؤاد على صورة محمد صلاح.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور