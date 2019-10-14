دوسان ومرعى يقودان تدريبات الزمالك فى غياب ميتشو

يقود الثنائي دوسان المدرب العام لفريق الزمالك وعصام مرعي مدرب فريق الزمالك التدريبات المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



يأتى ذلك بسبب سفر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لبرج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقرر إقامتها مساء اليوم، وذلك للوقوف علي حالة لاعبي الزمالك المتوقعة مشاركتهم اليوم بالمباراة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.