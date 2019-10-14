طريقة عمل كيكة البيتزا للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل كيكة البيتزا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير طريقة عمل كيكة البيتزا

ملعقة ك خميرة

ملعقة ص ملح

ملعقة ص سكر

ماء

طماطم

ثوم مفروم

زيتون اسود

زيتون اخضر

جبنه شيدر

جبنة موتزاريلا

4 كوب دقيق

3 ملعقة لبن بودرة

3 ملعقة زيت

سلامي

فلفل ألوان

صلصة طماطم



طريقة عمل كيكة البيتزا



* اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة و الملح و السكر

* ذوبي الخميرة في الماء و ضيفيها علي باقي المكونات ثم ضيفي الزيت ثم ضيفي الماء حسب الحاجة

* إفردي العجين في اربع صينية فرن لعمل اربع طبقات و ادخليهم الفرن حتى تصل لنصف تسويتها

* في حله علي النار بها ماء يغلي ضعي بها الطماطم إلي أن تنضج ثم ارفعيها في ماء بارد و قشريها وقطعيها حلقات

* ضعي الثوم المفروم في طاسه بها قليل من الزيت و صلصة الطماطم و اتركيهم قليلا

* افردي طبقه من صلصة الطماطم علي البيتزا وضعي الفلفل الاصفر والزيتون والجبنة على طبقة

* ضعي الفلفل الاخضر و الزيتون و الجبنة عل الطبقة الثانية

* ضعي السلامي و الزيتون و الجبنة على الطبقة الثالثة

* ضعي الطماطم الحلقات والجبنة على الطبقة الرابعة ثم ضعيهم في صينية و ادخليهم الفرن ثم قدميها