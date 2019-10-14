طريقة عمل كيكة البيتزا للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل كيكة البيتزا بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير طريقة عمل كيكة البيتزا
ملعقة ك خميرة
ملعقة ص ملح
ملعقة ص سكر
ماء
طماطم
ثوم مفروم
زيتون اسود
زيتون اخضر
جبنه شيدر
جبنة موتزاريلا
4 كوب دقيق
3 ملعقة لبن بودرة
3 ملعقة زيت
سلامي
فلفل ألوان
صلصة طماطم
طريقة عمل كيكة البيتزا
* اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة و الملح و السكر
* ذوبي الخميرة في الماء و ضيفيها علي باقي المكونات ثم ضيفي الزيت ثم ضيفي الماء حسب الحاجة
* إفردي العجين في اربع صينية فرن لعمل اربع طبقات و ادخليهم الفرن حتى تصل لنصف تسويتها
* في حله علي النار بها ماء يغلي ضعي بها الطماطم إلي أن تنضج ثم ارفعيها في ماء بارد و قشريها وقطعيها حلقات
* ضعي الثوم المفروم في طاسه بها قليل من الزيت و صلصة الطماطم و اتركيهم قليلا
* افردي طبقه من صلصة الطماطم علي البيتزا وضعي الفلفل الاصفر والزيتون والجبنة على طبقة
* ضعي الفلفل الاخضر و الزيتون و الجبنة عل الطبقة الثانية
* ضعي السلامي و الزيتون و الجبنة على الطبقة الثالثة
* ضعي الطماطم الحلقات والجبنة على الطبقة الرابعة ثم ضعيهم في صينية و ادخليهم الفرن ثم قدميها
مقادير طريقة عمل كيكة البيتزا
ملعقة ك خميرة
ملعقة ص ملح
ملعقة ص سكر
ماء
طماطم
ثوم مفروم
زيتون اسود
زيتون اخضر
جبنه شيدر
جبنة موتزاريلا
4 كوب دقيق
3 ملعقة لبن بودرة
3 ملعقة زيت
سلامي
فلفل ألوان
صلصة طماطم
طريقة عمل كيكة البيتزا
* اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة و الملح و السكر
* ذوبي الخميرة في الماء و ضيفيها علي باقي المكونات ثم ضيفي الزيت ثم ضيفي الماء حسب الحاجة
* إفردي العجين في اربع صينية فرن لعمل اربع طبقات و ادخليهم الفرن حتى تصل لنصف تسويتها
* في حله علي النار بها ماء يغلي ضعي بها الطماطم إلي أن تنضج ثم ارفعيها في ماء بارد و قشريها وقطعيها حلقات
* ضعي الثوم المفروم في طاسه بها قليل من الزيت و صلصة الطماطم و اتركيهم قليلا
* افردي طبقه من صلصة الطماطم علي البيتزا وضعي الفلفل الاصفر والزيتون والجبنة على طبقة
* ضعي الفلفل الاخضر و الزيتون و الجبنة عل الطبقة الثانية
* ضعي السلامي و الزيتون و الجبنة على الطبقة الثالثة
* ضعي الطماطم الحلقات والجبنة على الطبقة الرابعة ثم ضعيهم في صينية و ادخليهم الفرن ثم قدميها