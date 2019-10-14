Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جاكي شان في السعودية.. لماذا يريد تصوير فيلم أكشن بالمملكة.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:16 م
جاكي شان في السعودية
جاكي شان في السعودية
Advertisements
سعيد العربي
عبر الممثل ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.




وقال شان أثناء تكريمه: "هذه أول مرة لي في السعودية.. بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".

وأكمل النجم البالغ من العمر 65 عامًا: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".

وكرم تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، جاكي شان أمس الأحد خلال المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة الرياض بجانب نجوم عالميين آخرين كالممثل الهندي شاروخان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطلوب في موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يبحث عن موهبة فنية عبر السوشيال ميديا

تركي آل الشيخ ينشر فيديو دعائيا لـ اليوم الوطني السعودي الـ89

تركى ال الشيخ: هنجيب مكة محمد صلاح تغني موسم الرياض.. والجماهير: الله يحفظها

تركى آل الشيخ يعرف الجماهير بمواهب المشتركين فى موسم الرياض.. فديو

تركى آل الشيخ ينشر صورة من استعدادات هيئة الترفيه لموسم الرياض

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن ألحان أغنيته الجديدة لعبت مع الأسد

ترشيحاتنا

أول تعليق من هانى زادة عقب عودته للقاهرة

ألمانيا تنقلب على تركيا..وتكذَب أردوغان

سارة عصام لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح|شاهد

حلمي طولان لـ مرتضى منصور: خرجتك من البطولة العربية وكسبتك خمسة

أول تعليق من أردوغان بعد انتشار الجيش السوري على الحدود

إيهاب جلال يصفع 4 لاعبين فى المصري البورسعيدي .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

موسم الرياض الحدث الأضخم في السعودية.. ينطلق بـ 100 فعالية يوميا.. و20 مليون زائر متوقع ويحقق 46000 فرصة للسعوديين.. التفاصيل الكاملة