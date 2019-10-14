جاكي شان في السعودية.. لماذا يريد تصوير فيلم أكشن بالمملكة.. فيديو

عبر الممثل ونجم أفلام الحركة الصيني جاكي شان عن رغبته في تصوير فيلم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.









وقال شان أثناء تكريمه: "هذه أول مرة لي في السعودية.. بعد عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية، أعرف أنها مكان مناسب لمشاهد مطاردات السيارات و(مشاهد) الانفجارات والأكشن".



وأكمل النجم البالغ من العمر 65 عامًا: "لذلك أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".



وكرم تركي آل شيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، جاكي شان أمس الأحد خلال المنتدى الدولي لصناعة الترفيه في العاصمة الرياض بجانب نجوم عالميين آخرين كالممثل الهندي شاروخان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا.