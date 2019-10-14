سناتور أمريكي: رئيسة مجلس النواب تؤيد فرض عقوبات على تركيا

قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام اليوم الاثنين إنه تحدث إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بشأن الهجوم التركي على شمال سوريا وإنها أيدت اقتراحا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بفرض عقوبات على أنقرة.





وجراهام من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنه دان علنا ومرارا قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الذي أعقبه غزو تركي سريع لإخراج قوات يقودها الأكراد ظلت حليفة لواشنطن لفترة طويلة.





وقال جراهام على تويتر "تحدثت للتو مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي فيما يتعلق بإجراء من الكونجرس بشأن التوغل التركي في سوريا".





وأضاف "رئيسة المجلس أيدت عقوبات بدعم من الحزبين ضد الانتهاكات التركية في سوريا.. وهي تعتقد كذلك إنه يتعين علينا إظهار التأييد للحلفاء الأكراد وتشعر بقلق من عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية".