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أخبار البلد

اليوم .. الهيئة الإنجيلية تطلق الحوار العربي الأوروبي السابع لمنتدى حوار الثقافات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:56 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
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كتب - سامح سلام
تنطلق اليوم أولى فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع، لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقر الهيئة.

يهدف المؤتمر الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين ٣٠ قيادة ثقافية وأكاديمية ودينية من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة، ألمانيا، السويد، اليونان، هولندا وروسيا والسعودية والاردن ولبنان والعراق والمغرب وفلسطين ومصر.

وتتناول الجلسات خلال اليومين القادمين، عدة قضايا فكرية معاصرة والحوار حولها. حيث جاء عنوان اللقاء هذا العام «فرص وتحديات العيش المشترك»، متزامنًا مع التطورات السياسية المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
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