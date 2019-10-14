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توك شو

بعد تكريمه.. المجند أحمد فوزي يكشف كواليس حواره مع الرئيس السيسي ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:11 م
المجند أحمد فوزي
المجند أحمد فوزي
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توك شو
قال المجند أحمد فوزي، أحد أبطال الصاعقة المصرية، إن الرئيس السيسي وجه له الشكر أثناء تكريمه فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة على ما قدمه، مضيفا "كان ردي على الرئيس «واجبي إن أحمي أرضي وأرفع في وجه عدوي السلاح»".

وأضاف أحمد فوزي، في حواره لبرنامج "حديث المساء" المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بعد تلقي معلومات بأماكن المنظمات التكفيرية نبدأ على الفور بمهاجمة ومفاجأة العدو وليس العكس"، مشيرًا إلى أن العدو لا يفكر إلا فى الهروب في هذه اللحظة من الجيش المصري. 

وأكد أحمد فوزي، أن العناصر التكفيرية لم تتمكن من السيطرة على أي كمين في الشيخ زويد ورفح بفضل مجهودات أبطال القوات المسلحة والعمليات الاستباقية، مؤكدًا أن هذه العناصر غير قادرة على المواجهة المباشرة لأنهم يعرفون مصيرهم. 

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