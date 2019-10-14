دولة أوروبية جديدة تعلن حظر بيع السلاح لتركيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تصدر خلال الساعات القادمة مرسوما يقضي بحظر تصدير الأسلحة لتركيا، بسبب استمرارها في عمليتها العسكرية شمال شرقي سوريا.



وأشار دي مايو، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، إلى "التزام مشترك من جانب كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير السلاح إلى تركيا"، بحسب ما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.



واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير التركي لدى روما، يوم 10 أكتوبر الجاري، للتعبير له عن الرفض الإيطالي والتنديد الشديد بإطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة ضد الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر الجاري.



وأكدت السلطات الإيطالية للسفير التركي موقفها الرافض لأي حل عسكري في سياق الأزمة السورية.



وقررت حكومات عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا، تعليق توريداتها للأسلحة لتركيا على خلفية هجومها في شمال شرق سوريا الذي أطلقت عليه اسم "نبع السلام".