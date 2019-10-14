لإسقاط مصر.. أحمد موسى: أكاديمية التغيير في قطر تستهدف التشكيك في القضاء المصري.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أكاديمية التغيير في قطر يدربون الخونة والمتآمرين على خطة من أجل إحداث الوقيعة وهدم المجتمع والمؤسسات في مصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه وفقا للخطة الخبيثة بعد إحداث التفكك والتشكيك في المجتمع سيكون سهلا استهداف المؤسسات.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "وفقا لخطة الخونة يبدأون التشكيك في القضاء وبعد التشكيك في القضاء يمكن أن يدعوا أن القضاء مسيس وبالتالي يكونوا قادرين على تنفيذ خطتهم".



