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أخبار العالم

ألفا.. معلومات عن صقر نادر أهداه بوتين للملك سلمان.. تعرف عليه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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سعيد العربي
نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم (الاثنين)، معلومات مهمة عن طائر الصقر، الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن أهداه الملك لوحة بعنوان "عطاء نجد"، هدية تذكارية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى المملكة.

ووصفت "سبوتنيك" الصقر بأنه "أحد أندر صقور العالم"، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأفادت الوكالة أن الطائر حمل سابقًا اسم "نجم الشمال"، مشيرة إلى أنه لا يوجد سوى بضعة آلاف من هذه الفصيلة في العالم.

ونشرت "سبوتنيك" مقطع فيديو للصقر، فيما يظهر أحد المسؤولين الروس حاملًا إياه مرددًا أن اسمه "ألفا".

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