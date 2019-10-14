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مرأة

عشان مصلحتهم .. اعرف مكونات اللانش بوكس المناسب للأطفال

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:45 م
عشان مصلحتهم .. اعرف
عشان مصلحتهم .. اعرف مكونات اللانش بوكس المناسب للأطفال
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اسماء محمد
قالت الشيف سماح خضر، فكرة اللانش بوكس فى حد ذاتها فكرة جيدة لأنها تحمى الأطفال من أكل الشارع، وتضمن لهم طعاما صحيا، لكن مع الأسف تم استخدام هذه الفكرة بشكل خاطئ من قبل بعض الأمهات، حيث تبالغ فى طعام أولادها الخاص بالمدرسة ووجبة إفطار طفل، ويحتوى على " مالذ وطاب" حتى يكون الأفضل بين زملائه.

وأوضحت "سماح" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذه العادة لها الكثير من الاثار السلبية على الطفل حيث تجعله عرضة للاصابة بمشكلات صحية كثيرة فى مقدمتها الأنيميا لعدم وضع وجبة متوازنة ، ومشاكل الهضم بسبب الإكثار من الأكلات الدسمة مثل الكفتة واللحمة، والسمنة ..إلخ، كما تعرضه أيضا للإصابة ببعض المشكلات النفسية كالغرور أو الشعور بالوحدة نتيجة ابتعاد زملائه عنه.

وعرضت "سماح" قائمة متنوعة لأكلات اللانش بوكس التى يمكن وضعها فى حقيبة الطفل ، وهى:
ساندوتشات، وبيض مسلوق، ومربي بيتى، جبنة وأفضل الانواع القريش، وبطاطس محمرة ، بطاطس مسلوقة بالبقدونس، فول بالطحينة والليمون، وعجة خضار، اومليت بالجبنة، لانشون بيتى ، مينى بيتزا، جرجير، وخس، قطع خيار ، فلفل الوان، جميع انواع الفاكهة، أو قطعة كيك أوكب كيك مصنوع فى المنزل.
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