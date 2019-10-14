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حوادث

اخبار الحوادث.. مفاجأة في قضية ريهام سعيد.. وتفحم سيارة طلاب الشروق ولغز الجثة المطعونة ترعة الجيزة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:54 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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أحمد مهدي
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.

- الجدة المتهمة بتعذيب جنة وأمانى تستأنف على حكم حبسها
تقدمت صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" جدة الطفلتين " جنة وأماني محمد سمير حافظ من قرية بساط كريم الدين بمركز شربين المتهمة بتعذيب أمانى وقتل شقيقتها جنه بطلب استئناف على الحكم الصادر ضدها من محكمة شربين الجزئية بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تعذيب حفيدتها " أماني " ٦ سنوات، حيث أكد أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين أن المتهمة قدمت الاستئناف بنفسها بعد إخراجها من محبسها حيث لم يحضر موكلها، فيما جرى تحديد جلسة 19 أكتوبر الجاري لنظر الاستئناف.

- 30 طعنة وتهشم بـ الجمجمة.. العثور على جثة سيدة فى ترعة بـ الجيزة
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لكشف غموض العثور علي جثة سيدة ملقاة في رشاح بمدينة الحوامدية ومصابة بحوالي 30 طعنة في الوجه والرأس والصدر، حيث تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة سيدة داخل جوال ملقي في رشاح بمدينة الحوامدية، انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية لمسرح العثور علي الجثة وتبين من الفحص أنها لسيدة في الثلاثينات من عمرها.

- مفاجأة خلال محاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة
قضت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاص دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة، حيث دفع شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، في قضية إهانة مرضى السمنة، المنظورة أمام محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبها الدعوى المدنية ولكون الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تقبل إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة.

- صور وأسماء طلاب الجامعة البريطانية المتوفين فى حادث تفحم سيارة الشروق
كما حصل صدى البلد على صور واسماء طلاب الجامعة البريطانية الذين لقوا مصرعهم فى حادث تفحم سيارتهم بمدينة الشروق، حيث تبين أن المتوفين الثلاثة هم عمار محمود عبد الفتاح الشرشابى وعبد الله ايهاب حسنى معوض وأحمد رزق محمد رزق المدمس بقسم هندسة البترول بالجامعة البريطانية بالشروق، كانت مدينة الشروق شهدت حادثا مؤلما، حيث لقى الطلاب الثلاثة بكلية هندسة البترول بالجامعة البريطانية مصرعهم داخل سيارة ملاكى أثناء سيرهم، حيث اقتحمت السيارة الجزيرة الوسطى بالطريق، واشتعلت النيران فيها وتحولت إلى كتلة رماد وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

- الآلاف يشيعون جثمان أسماء ضحية قطار المطرية
شيع مساء اليوم الاثنين الآلاف من أبناء مدينة المطرية بالدقهلية جثمان أسماء السيد كامل ضحية قطار المطرية والتي لفظت أنفاسها اليوم متأثرة بإصابتها، وخرج الجثمان عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد الرحمن بالعقبين بالمطرية وتم تشييعها لـ مثواها الأخير بمقابر الأسرة وسط جنازة شعبيه.
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