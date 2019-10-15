مدرب منتخب مصر منفعلا: لدينا أزمة في رأس الحربة.. فيديو

أكد طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، أن طموح الجهاز الفني الفوز بأمم إفريقيا والوصول للمونديال.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الفترة القادمة ستكون أفضل ولدينا هدف بإسعاد الجماهير وطموحنا الفوز بأمم إفريقيا والوصول للمونديال".



وأكمل : "القائمة تملك لاعبين محليين أكثر من المحترفين، وهناك لاعبين تشارك لأول مرة".



وأتم: "لدينا أزمة في مركز رأس الحربة، والمهاجمين المحليين المميزين يتعدوا على الصوابع".

