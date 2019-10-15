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رياضة

أحمد الأحمر: هذه هي البطولة الأغلى لي في حياتي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:11 ص
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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حسن العمدة
تحدث أحمد الأحمر نجم الزمالك لكرة اليد والمتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد عن الفوز باللقب على حساب نادي سبورتنج أمس الأحد.

وقال الأحمر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سبورتنج قدر يلعب على الزمالك صح وعطل مفاتيح القوة في الفريق والدليل هو الوصول لـ فارق 6 نقاط".

وأضاف: "سيناريو البطولة كان صعب جدًا وتحديدًا في المباراة النهائية، قدمنا مباراة خرافية أمام سبورتنج، في الأشواط الاضافية لعبنا بروح أقوى وجديدة بعد ما قدمناه في الوقت الضائع من المباراة".

واختتم الأحمر "لم يكن هناك توفيق في المباراة للاعبين الجدد، الفريق يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الانسجام بشكل أكبر".
مختتمًا تصريحاته "هذه هي البطولة الأغلى في حياتي وأصعبهم".
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