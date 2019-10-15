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أخبار العالم

ترامب يفرض عقوبات على وزراء في حكومة أردوغان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع عقوبات ضد تركيا تشمل 3 وزراء في الحكومة.

كان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن ترامب طلب من أردوغان وضع حد للعملية العسكرية في سوريا.

وأضاف أن ترامب تحدث مع القادة الأكراد بشأن الهجوم التركي، وفقا لقناة "العربية".

كان دونالد ترامب أعلن أن وزارة ارة الخارجية ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه سوف يصدر قرارات تنفيذية بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين وأي شخص يساهم في العمليات التركية المزعزعة للاستقرار في شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن الهجوم التركي في شمال سوريا يعرض حياة المدنيين ويهدد السلام والأمن في المنطقة.

وتابع ترامب قائلا: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
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