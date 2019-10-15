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رياضة

مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
صدى البلد
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نور عادل
قرر المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع القضايا التي رفعها ضد النادي الأهلي المصري.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري.. دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".

وأضاف موجهًا رسالة خاصة: "وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف...".

وكان تركي ال شيخ قد غازل النادي الأهلى وجماهيره مرة أخرى فى فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .

وظهر تركى آل الشيخ في مقطع الفيديو مع أحد الشخصيات، حيث قال له مداعبا: " بتشجع مين .. أنا أهلاوى وبحب الأهلي".

كان تركى آل الشيخ أعلن خلال الأيام الماضية وقوفه بجانب محمود الخطيب رئيس الأهلى بعد تعرض لوعكة صحية ونشر تركي فيديو يساند فيه ويدعم رئيس النادى الأهلي .
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