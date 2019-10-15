مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه

وكان تركي ال شيخ قد غازل النادي الأهلى وجماهيره مرة أخرى فى فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .





وظهر تركى آل الشيخ في مقطع الفيديو مع أحد الشخصيات، حيث قال له مداعبا: " بتشجع مين .. أنا أهلاوى وبحب الأهلي".



