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رياضة

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، عن القيمة الحقيقية، التي يتقاضاها طارق حامد، نجم فريق الكرة الأول، وذلك عقب الازمة التي افتعلها الأخير مؤخرًا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية ان طارق حامد يتقاضى 10 ملايين و900 ألف جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك.

واضاف:" "أنا من طلبت تعديل عقد طارق حامد مع الزمالك، وسأجلس معه بعد مواجهتي الأهلي وبطل السنغال من أجل الاتفاق على كل شئ".

وأردف "لا توجد أزمة مالية بالنادي، وكل ما يقال في الإعلام حول عرض طارق حامد وفرجاني ساسي للبيع لا صحة له".
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