بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، عن القيمة الحقيقية، التي يتقاضاها طارق حامد، نجم فريق الكرة الأول، وذلك عقب الازمة التي افتعلها الأخير مؤخرًا.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية ان طارق حامد يتقاضى 10 ملايين و900 ألف جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك.





واضاف:" "أنا من طلبت تعديل عقد طارق حامد مع الزمالك، وسأجلس معه بعد مواجهتي الأهلي وبطل السنغال من أجل الاتفاق على كل شئ".



