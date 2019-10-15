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رياضة

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
اخبار الرياضة.. قرار
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


القمة على صفيح ساخن.. مطالب أمنية.. وأزمة تحكيمية
باتت مباراة القمة التي من المقرر ان تجمع النادي الأهلي بمنافسه نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر على صفيح ساخن، وذلك لما أثير عنها خلال الساعات القليلة الماضية.


شريف عبدالفضيل يكشف سبب ابتعاد صالح جمعة عن خيارات فايلر
تحدث شريف عبد الفضيل، المدير الفني لناشئي الأهلي 2003، حول عدم مشاركة صالح جمعة، مع الأهلي في ظل قيادة رينيه فايلر حتى الآن.


إنقاذ الموقف.. اقتراح من اتحاد الكرة لحل أزمة تأجيل القمة
قدم الاتحاد المصري لكرة القدم اقتراح للجهات الأمنية من أجل إنقاذ الموقف في ازمة تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك المقرر إقامته يوم 19 أكتوبر الجاري.


أسامة نبيه يفجر مفاجأة حول دور الأهلي في اهتزاز ميتشو مع الزمالك
كشف اسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، عن سبب اهتزاز مستوى نادي الزمالك مع مديره الفني ميتشو خلال الفترة الماضية.

مفاجأة مدوية.. تركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي.. ورسالة خاصة منه
قرر المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع القضايا التي رفعها ضد النادي الأهلي المصري.

مرتضى منصور يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة تأجيل مباراة القمة 119 أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن القيمة الحقيقية، التي يتقاضاها طارق حامد، نجم فريق الكرة الأول، وذلك عقب الازمة التي افتعلها الأخير مؤخرًا.

عدلي القيعي يوضح موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك
فجر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية حول أبناء تأجيل مباراة القمة التي ستجمع النادي الأهلي بمنافسه الزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل في رابع جولات الدوري الممتاز.
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