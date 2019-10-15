ارتفاع معدل البطالة في أنقرة إلى 13.9% خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13.9 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس من 13 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو.



وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 16.5 بالمئة في نفس الفترة من 15.3 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو.



وزاد معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.3 بالمئة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء نشر البيانات في 2005.