قاضي قضاة فلسطين: شدوا الرحال إلى القدس واكسروا الحصار المفروض عليه

قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين: إنه ينبغي على الأمة العربية والإسلامية أن تبادر بما لها من إمكانيات هائلة إلى كسر عزلة القدس التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي لفرض الحصار عليه، مناشدا بشد الرحال إلى القدس وحث الناس على زيارة القدس.



وأضاف الهباش، في كلمته بمؤتمر دار الإفتاء العالمي تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، أن الجماعات المتطرفة والإخوانية لوثوا فكر الناشئة وشرعوا في الدين ما ليس منه واستولوا على عقول الشباب الذين يريدون خدمة الدين حقا.



وتابع : علينا اليوم واقصد العلماء ان نوضح الصورة ونوقظ هؤلاء الشباب وننقذ الامكانيات العقلية والبشرية من براثن الإرهاب.



وأشار إلى أن من التحديات الكبرى التي واجهت الأمة هي قضية القدس المحتلة التي اتينا من أكنافها الطيبة المباركة والتي اكل عليها الزمن وشرب وما زالت حية بين أبنائها.



وأوضح أن القدس بالعلماء وأبناء الوطن لن تضيع أبدا ما دام هناك علماء يدعون لها في كل صلاة ويشددون على واجب الأمة تجاه هذه القضية العظيمة.





