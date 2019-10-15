الزرقا .. مدينة تاريخية على أرض مصرية

الزرقا، هي مدينة محافظة دمياط ، وتقع في الجنوب، وهي مدينة منذ عام 1975م، ومركز منذ عام 1978م، وبلغ عدد سكانها 17741 نسمة حسب تقديرات ، منهم 8952 ذكور و 8789 إناث وهي عاصمة مركز الزرقا.



صُنِّفَت المدينة سنة 1976 كأحد المدن التي تنتمي إلى فئات التجارة والزراعة وتبلغ مساحة مدينة الزرقا حوالي 6 كم2، وهي مقر لنادى الزرقا الرياضي، وهو أحد أندية دوري الدرجة الثانية المصري.



"أعلام الزرقا"



منهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، والكاتب فرج فودة ، مأمون الشناوي شيخ الأزهر الأسبق ، محمد السعدى فرهود رئيس جامعة الأزهر السابق ، عبد الهادي قنديل وزير البترول الأسبق ، إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء الأسبق ، وعبد الجواد ياسين، كاتب ومفكر.



"سبب تسميتها"



سميت الزرقا حسب ما يشاع بين أبناء المدينة بهذا الاسم، حيث أن هناك ثلاثة احتمالات لسبب هذه التسمية وهي" السبب الأول ، نسبة إلى الملكة الزرقاء التي كانت تقيم في بلاد الشام والتي أرسلت بعض تابعيها الى مصر لاختيار موقع مناسب على النيل وبناء قصر لها تقيم فيه فاختاروا هذا الموقع ولكن لم يتمكنوا من بناء القصر نظرا لفيضان النيل .



أما السبب الثانى معظم أهل هذه القرية كانوا يقومون بصباغة الأقمشة باللون الأزرق وتصنيع اللون من النباتات الطبيعية، والسبب الثالث ، النيل أمام هذه المنطقة فيه عمق كبير ويوجد دوامة فى مياه النيل تظهر للناظر باللون الأزرق .



"الموقع الجغرافي لمدينة الزرقا ولمحة تاريخية عنه"



تقع مدينة الزرقا بالجزء الجنوبي من محافظة دمياط عند التقاء خط عرض 12َ 31ْ شمالًا بخط عرض طول 37 ََ31ْْْْْْ شرقًا، وتقترب بعض قرى المركز من المدينة بحيث تكاد تتلاحم بها قرية ميت الخولى عبد الله التى تبعد عنها بنحو 500 متر فى الاتجاه الغربى .



وتبلغ المسافة بين مدينة الزرقا ومدينة دمياط على الطرق الرئيسية حوالى 30 كيلو متر ، والمسافة بين الزرقا ومدينة فارسكور حوالى 17.0 كيلو متر ، بينما تبلغ المسافة بين مدينة الزرقا ومدينة المنصورة ( عاصمة الدقهلية ) حوالى 34.0 كيلو متر ، حيث ترتبط مدينة الزرقا بكل من مدينتي دمياط والمنصورة بطريق رئيسى .



كما تتصل بالتجمعات العمرانية الأصغر الواقعة حولها بطرق فرعية، وقد كانت الزرقا من توابع ناحية ميت الخولى عبد الله والتى انفصلت عنها فى العهد العثمانى وذكر فى بعض المصادر ان مدينة الزرقا كانت من أعمال الدقهلية ، ثم انتقلت الى التبعية الادارية لمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، وفى مارس 1975 صدر قرار جمهورى رقم 295 لسنة 1975 بتحويل قرية الزرقا التابعة لمركز فارسكور إلى مدينة، وظلت مدينة الزرقا تابعة لمركز فارسكور حتى عام 1978 ، ونظرًا لعلاقاتها الاقتصادية بالقرى المحيطة بها ، فقد استقطبت الكثير من القرى وخاصة مع تركز الخدمات التعليمية والصحية، وأصبحت عاصمة لمركز الزرقا من هذا التاريخ .



