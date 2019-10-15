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أخبار العالم

لن تصدق.. مذيعة الجزيرة تكشف حقيقة القناة القطرية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:38 م
مذيعة الجزيرة تكشف
مذيعة الجزيرة تكشف حقيقة القناة القطرية
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سمر صالح
أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة الجزيرة القطرية، أغسطس الماضي، جدلًا واسعًا بتغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، فسرها مراقبون على أنها تعكس الحال داخل القناة القطرية وكيف تدار الأمور هناك.

وقالت حسينة في تغريدة عبر "تويتر" "كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة".

وأضافت في تغريدتها "كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية حفاظا على مهمة ”تغذية الأغنام".

وكانت حسنية أوشان قد غادرت قناة "الجزيرة" القطرية في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية في ذلك الوقت إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقلبة.

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار".


ولاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين طالب بعضهم المذيعة الجزائرية بالتحدث صراحة بدلًا من الألغاز التي تقدمها دون توضيح للجمهور.
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